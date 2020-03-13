Президент Бразилии опроверг сообщения СМИ о заражении коронавирусом

Президент Бразилии опроверг сообщения СМИ о заражении коронавирусом
Президент Бразилии Жаир Болсонаро. Фото: kremlin.ru

Врачи не подтвердили наличие коронавируса у бразильского президента Жаира Болсонару. Об этом сообщил сам глава государства в социальной сети Facebook.

Как говорится в сообщении, результаты теста на Covis-2019 лидера Бразилии Жаира Болсонару оказались отрицательными — президент здоров.

Ранее местные СМИ распространили информацию о том, что результаты анализа на коронавирусную инфекцию у Болсонару оказались положительными. Позже его сн Эдуардо написал в Twitter, что эта информация является ложной — результаты теста не были готовы на тот момент.

Согласно последним данным, всего в мире коронавирус диагностирован у более че 137 тысяч человек. Жертвами вируса стали более пяти тысяч человек, еще 69 тысяч полностью излечились.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Японии зараженный коронавирусом мужчина намеренно заражал людей.

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