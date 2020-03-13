В Японии зараженный коронавирусом мужчина намеренно заражал людей

Житель Японии, у которого врачи подтвердили коронавирус, намеренно вышел из-под домашнего карантина и посетил несколько баров в городе Гамагори. После его прогулки одна из работниц паба, где был зараженный, заразилась вирусом.

Как сообщает агентство Киодо, житель Японии проживает вместе с родителями. Все члены семьи оказались заражены вирусом Covid-2019. В один день мужчина ушел из дома со словами о намерении «распространить вирус», несмотря на то, что его поместили под карантин.

Сперва он просидел 15 минут в одном баре, потом зашел на 40 минут в другой паб. Там он пел в караоке и обнимался с сотрудницей паба. Он рассказал девушке о наличии у него коронавируса, после чего руководство заведения вызвало медикой и правоохранителей.

Спустя четыре дня врачи диагностировали у работницы паба коронавирус.

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