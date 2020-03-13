В Мурманске в ДТП столкнулись почти 20 автомобилей

В Мурманске произошло массовое дорожное происшествие, участниками которого стали 18 машин, среди которых были большегрузы и легковые автомобили.
Как сообщили в пресс-службе Управления ГИБДД по Мурманской области, в результате массового столкновения на Ленинградском шоссе в Мурманске пострадал один человек. Пока неизвестна степень тяжести полученных им травм.
По предварительным данным, сильнее всего досталось автомобилю такси. СМИ предполагают, что пострадавший находился в салоне данной машины.
Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего. Предполагается, что причиной аварии могли стать неблагоприятные погодные условия.
Очевидцы рассказали в соцсетях, что ДТП заблокировало проезд по шоссе — автомобилисты стояли в многочасовой пробке.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что машина скорой помощи спровоцировала массовое ДТП на Северном проспекте.