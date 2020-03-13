Пьяное ДТП остановило движение трамваев в Невском районе

Пьяное ДТП остановило движение трамваев в Невском районе
Место ДТП. Фото: vk.com/spb_today

Две иномарки столкнулись в Невском районе Петербурга. По словам очевидцев, виновник аварии был в состоянии алкогольного опьянения.

Как сообщается в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте», все произошло вечером в пятницу, 13 марта, на трамвайных путях на пересечении улицы Коллонтай и проспекта Большевиков, рядом со станцией метро «Проспект Большевиков».

Очевидцы рассказали, что водитель белого автомобиля «Киа» врезался в «Датсун».

«Водитель еле стоит. Водитель второй машины и свидетель подтвердили его состояние», — пишет автор поста.

О пострадавших в результате ДТП не сообщается. Известно, что авария собрала пробку из трамваев — они стояли в оба направления.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что очевидцы сообщили о массовом ДТП на Парнасском путепроводе.

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