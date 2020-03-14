На севере Петербурга скорая перевернулась, столкнувшись с такси

На севере Петербурга скорая перевернулась, столкнувшись с такси
Пострадали три человека, находившиеся в скорой. Фото: https://vk.com/spb_today

На пересечении Светлановского и проспекта Луначарского машина такси столкнулась с каретой скорой помощи. Есть пострадавшие.

Дорожно-транспортное происшествие случилось около 23:00 13 марта. Об аварии рассказали очевидцы, поделившись фотографиями и видеозаписью произошедшего в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «Вконтакте». По словам свидетелей, скорая ехала со включенными спецсигналами на красный сигнал светофора, а легковушка не пропустила её.

В результате столкновения скорая упала на бок, а такси «Киа» осталось без бампера. Кроме того, пострадали три человека, находившиеся в скорой помощи. Все они получили травмы средней тяжести. Полиция продолжает разбираться в деталях и обстоятельствах аварии.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Парнасском путепроводе в Северной столице произошло массовое ДТП.

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