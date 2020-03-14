Специалисты «Теплосети» перейдут на усиленный режим работы из-за холодов

Специалисты &#171;Теплосети&#187; перейдут на усиленный режим работы из-за холодов
"АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» убедительно просит жителей города не приближаться к местам парения и вытекания горячей воды на поверхность и незамедлительно сообщать о данных фактах по телефону 004 или 112", - отмечают в компании. Фото: АО "Теплосеть Санкт-Петербурга"

Сотрудники теплоэнергетической компании будут работать в режиме повышенной готовности из-за внезапного похолодания, пришедшего в Северную столицу.

АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» начинает работать в усиленном режиме. Причиной тому — нагрянувшие в Петербург заморозки. Энергетики приступили к работе в новом формате в пятницу, 13 марта, сообщили в пресс-службе организации.

Перепад температур приводит к дополнительной нагрузке на трубопроводы, что может привести к возникновению внештатных ситуаций. Сотрудники «Теплосети», обеспеченные дополнительной спецтехникой, будут контролировать ситуацию, чтобы, в случае аварии, оперативно отреагировать.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ремонт теплосетей на улице Ольминского, длящийся с 2018 года, будет завершен не позже 20 июня 2020 года.

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АО “Теплосеть Санкт-Петербурга” похолодание санкт-петербург усиленный режим работы
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