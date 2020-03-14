Гудков признался, что не раз видел Варнаву голой

Гудков признался, что не раз видел Варнаву голой
«Сашка классно застегивает лифчик», — рассказала Екатерина. Фото: YouTube/UCMGzQb90vac13gS2YovWqgA

Юмористы и бывшие коллеги по Клубу веселых и находчивых Александр Гудков и Екатерина Варнава связаны не только теплой дружбой, но и секретами друг о друге.

Гудков признался, что не раз видел резидентку Comedy Woman обнаженной. О своих взаимоотношениях экс-КВНщики рассказали в собственном шоу телеведущей Регины Тодоренко «Пятница с Региной» на YouTube. Александр Гудков отметил, что, несмотря на «интимные подробности» дружбы с Варнавой, их никогда не связывало нечто большее.

Кроме того, комик признался, что не понимает, как у Екатерины начался роман с коллегой и старым другом Дмитрием Хрусталёвым. «В нашем коллективе мы все чувствовали себя немного асексуальными», — объяснил Гудков.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, сколько Регине Тодоренко приносит собственная программа на YouTube.

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