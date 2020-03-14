Под Владимиром столкнулись поезд и автомобиль, есть погибшие

Под Владимиром столкнулись поезд и автомобиль, есть погибшие
Двое человек погибли, еще трое - госпитализированы. Их состояние неизвестно. Фото: Baltphoto

На железнодорожном переезде недалеко от Владимира произошло столкновение легковушки и поезда. Пострадали пятеро человек, двое из них — погибли.

Трагическое дорожно-транспортное происшествие случилось около 2:20 ночи 14 марта. По предварительной информации регионального управления МВД, участниками столкновения стали поезд, следующий по маршруту Кинешма-Москва и иномарка Hyundai Solaris.

За рулем легковушки был 36-летний мужчина. Он и 29-летний пассажир, сидевший рядом, погибли на месте происшествия. Еще трое подростком на задних сидениях, 14-и, 16-и и 17-и лет, отправлены в больницу.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на севере Санкт-Петербурга произошло столкновение кареты скорой помощи и такси. Легковушка не пропустила мчащуюся со спецсигналами машину. В результате пострадало два человека.

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Под Владимиром столкнулись поезд и автомобиль, есть погибшие
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