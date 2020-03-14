Путин подписал закон о поправке к Конституции

После подписания документ будет оценен Конституционным судом в РФ.

Закон «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти» опубликован в субботу, 14 марта, на сайте правовой информации.

Изначально закон был одобрен во втором чтении, после его одобрил Совет Федерации, затем его поддержали местные заксобрания всех регионов страны.

После принятия закона, в Конституции появятся новые положения. Будут закреплены социальные гарантии, расширятся полномочия высшего законодательного органа. Примечательно, что с новыми поправками, президент сможет оставаться в своей должности только на два срока. Но для нынешнего главы государства будет сделано исключение.

Если Конституционный суд одобрит подписанный законопроект в течение 7 дней, то президент России издаст указ о проведении общероссийского голосования, во время которого жители страны окончательно решат быть этим поправкам или нет.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ВЦИОМ прогнозирует, что за поправки в Конституции проголосуют более 60%.