Самолет следующий из Будапешта в Москву подал сигнал тревоги

Сигнал подали пилоты самолета SU2033. Причиной тревоги стала неисправность системы кондиционирования — сработал специальный датчик.

В результате, согласно необходимым правилам, экипаж сообщил о внештатной ситуации и снизился до высоты в 4,5 тыс. метров, что более чем в два раза меньше необходимой нормы для самолетов с пассажирами.

Сигнал был подан через полчаса после взлета, когда самолет пролетал над территорией Польши. Об этом сообщает ТАСС.

В результате, все закончилось благополучно. Самолет успешно преодолел путь и приземлился в аэропорту «Шереметьево» в Москве.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что самолет из Петербурга экстренно сел в Екатеринбурге из-за угрозы взрыва. Все произошло из-за письма с угрозами, которое поступило в «Уральские авиакомпании от анонима. Самолет был осмотрен.