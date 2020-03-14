УЕФА хочет провести Евро-2020 в декабре

Некоторые участники обсуждения предложили перенести соревнования на 2021 год.

Об этом стало известно сегодня, 14 марта. Обо всем сообщает британская газета The Telegraph. УЕФА на вторичном совещании обсуждало несколько вариант развития событий в связи с распространением коронавируса. Некоторые предлагают перенести состязания на лето 2021 года, надеясь на улучшение ситуации. Другие же хотят провести Евро-2020 в декабре текущего года. Напоминаем, что часть матчей должны состоятся уже в конце марта, а стартовая игра – 12 июня в Риме.

Напоминаем, что Лигу чемпионов и Лигу Европы уже перенесли. Игры Премьер-лиги в России проходят тем временем без зрителей и тоже находятся под угрозой срыва.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что фанаты «Зенита» на матче с «Уралом» спели песню, посвященную COVID-19. Болельщики вывесили баннер с текстом «Мы все больны футболом и за «Зенит» умрем», а после спели песню группы Сплин.