Клип Little Big набрал больше всего просмотров среди участников «Евровидения»

Всего за один день его посмотрели 15 миллионов раз.

Петербургская команда выпустила клип для «Евровидения» в ночь с 12 на 13 марта. Ролик был одним из самых ожидаемых, так как Little Big успели полюбиться не только россиянам, но и зарубежному слушателю благодаря вирусному клипу Skibidi. Конкурсное видео посмотрели более 15,3 миллионов раз, на видео стоит 903 тысячи лайков и всего 72 тысячи дизлайков.

«Я думал, почему клип сместился на 3 место на YouTube, а оказывается на 1 месте сейчас их живое выступление в Вечернем Урганте с этой песней вчера, — за 3 часа ещё 1,5 млн»,

— пишет один из пользователей.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Пригожин уверен в победе группы Little Big на Евровидении. «Шансы на победу очень велики, классный трек. Модно сделано, все очень «вкусно» и очень хорошо. Мне нравится. Ребята молодцы, и победа будет за ними»,- сказал он, сообщает РИА «Новости».