У звезды «Дома-2» Милены Безбородовой обнаружили опухоль

Девушке нужно сделать операцию, но она пока не спешит с обращением к врачу.

Об этом стало известно 14 марта. Обо всем рассказала звезда «Дома-2» Милена Безбородова. Она заявила, что после увеличения груди в прошлом году у нее обнаружили множество опухолей. Сейчас выявили новые образования, но пока Безбородова не спешит делать операцию и удалять их. Усложняется все тем, что уплотнения доброкачественные.

Врачи советуют девушке поменьше находиться на солнце и воздержаться от походов в солярий. Также ей рекомендованы походы к врачу на осмотры, чтобы держать ситуацию под контролем.

Поклонники надеются, что у Безбородой все будет хорошо. Они просят девушку не медлить с операцией.

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