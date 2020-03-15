У звезды «Дома-2» Милены Безбородовой обнаружили опухоль

У звезды &#171;Дома-2&#187; Милены Безбородовой обнаружили опухоль
Милена поделилась проблемой. Фото: https://www.instagram.com/buff_tipsy/

Девушке нужно сделать операцию, но она пока не спешит с обращением к врачу.

Об этом стало известно 14 марта. Обо всем рассказала звезда «Дома-2» Милена Безбородова. Она заявила, что после увеличения груди в прошлом году у нее обнаружили множество опухолей. Сейчас выявили новые образования, но пока Безбородова не спешит делать операцию и удалять их. Усложняется все тем, что уплотнения доброкачественные.

Врачи советуют девушке поменьше находиться на солнце и воздержаться от походов в солярий. Также ей рекомендованы походы к врачу на осмотры, чтобы держать ситуацию под контролем.

Поклонники надеются, что у Безбородой все будет хорошо. Они просят девушку не медлить с операцией.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что ведущий «Дом-2» Влад Кадони решил жениться на участнице телестройки. С момента, когда избранница Кадони, Ксения Шаповал, появилась на проекте, ведущий не стеснялся оказывать ей публичные знаки внимания.

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У звезды «Дома-2» Милены Безбородовой обнаружили опухоль
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