Прилучный намекнул на свое участие в «Холостяке»

Артист выложил видео с розой и попросил поклонников придумать подпись к посту.

Об этом стало известно 14 марта. Видеозапись появилась в Instagram-аккаунте актера Павла Прилучного. На ней звезда сидит на полу с розой – он попросил поклонников самим придумать подпись к ролику. В комментариях люди пишут, что увиденное похоже на новую заставку шоу «Холостяк» на ТНТ. Некоторые искренне убеждены, что Прилучный станет героем восьмого сезона и уже ждут его выхода на телеэкраны.

Напоминаем, что Прилучный состоял в браке с Муцениеце, но спустя девять лет отношений они расстались. Артист до сих пор отходит после развода и фанаты считают, что «Холостяк» поможет ему прийти в себя.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Кержаков прокомментировал участие Тюльпановой в «Холостяке». Девушка после развода пошла бороться за сердце стоматолога из Америки.