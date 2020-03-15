Прилучный намекнул на свое участие в «Холостяке»

Прилучный намекнул на свое участие в &#171;Холостяке&#187;
Актер не комментирует возможное участие в "Холостяке". Фото: https://www.instagram.com/bugevuge/

Артист выложил видео с розой и попросил поклонников придумать подпись к посту.

Об этом стало известно 14 марта. Видеозапись появилась в Instagram-аккаунте актера Павла Прилучного. На ней звезда сидит на полу с розой – он попросил поклонников самим придумать подпись к ролику. В комментариях люди пишут, что увиденное похоже на новую заставку шоу «Холостяк» на ТНТ. Некоторые искренне убеждены, что Прилучный станет героем восьмого сезона и уже ждут его выхода на телеэкраны.

Напоминаем, что Прилучный состоял в браке с Муцениеце, но спустя девять лет отношений они расстались. Артист до сих пор отходит после развода и фанаты считают, что «Холостяк» поможет ему прийти в себя.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Кержаков прокомментировал участие Тюльпановой в «Холостяке». Девушка после развода пошла бороться за сердце стоматолога из Америки.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
павел прилучный холостяк
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Прилучный намекнул на свое участие в «Холостяке»
У звезды «Дома-2» Милены Безбородовой обнаружили опухоль
Гендиректор «Зенита» Медведев прокомментировал разгром ...
Блогер Диденко рассказала дочери о смерти отца
Самойлова не собирается разводиться с Джиганом
Кержаков прокомментировал участие Тюльпановой в «Холостяке»
Джиган, несмотря на реабилитацию, продолжает отжиматься и курить
Харламов выложил компромат на Волю