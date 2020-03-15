Волочкову раскритиковали за вечеринку с сухим льдом

Пользователи Сети раскритиковали балерину Анастасию Волочкову за демонстрацию вечеринки с сухим льдом.

Многие пользователи Сети отметили, что после трагедии на дне рождения блогера Екатерины Диденко подобные шоу не уместны.

«Кошмар! Опять пропаганда сухого льда! Настя, зачем вы это демонстрируете? Вы правда не понимаете опасность? Неужели Вас жизнь ничему не учит?» – пишет пользователь nemeckaya. «Сухой лед… Видно, мало было той трагедии! Зачем такое выставлять, чтоб снова кто-то повторил?» – добавила alenkaogneviuk. «Да это просто мерзко на фоне последних событий выставлять такое видео», — написал другой комментатор.

Ранее Анастасия Волочкова опубликовала в Instagram видео с вечеринки, на котором запечатлено шоу с использованием сухого льда.

Напомним, трагедия произошла 28 февраля во время празднования дня рождения блогера Екатерины Диденко. По официальным данным, скончались три человека, в том числе ее муж. В СК возбудили уголовное дело по статье УК «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».

Диденко и ее друзья проводили время в банном комплексе в Москве. В один из бассейнов высыпали сухой лед, после чего люди начали туда прыгать. Произошла химическая реакция и сильное дымообразование. В результате все закончилось трагедией.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что блогер Екатерина Диденко отмечала свой день рождения в кругу друзей, когда произошло страшное. Двое гостей получили ожоги от сухого льда, который засыпали в бассейн банного комплекса.