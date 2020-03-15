Столб упал на машину в поселке Рахья

В поселке Рахье на легковушку упал столб.

Инцидент произошел утром 15 марта. На опубликованных в соцсетях снимках видно, как вывернутый с корнем он лежит на капоте и крыше машины.

«В поселке Рахья на Дороге Жизни у кого то утро начинается со столба», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

Информации о пострадавших не поступало.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что днем в пятницу, 6 марта, на петербургской кольцевой автодороге произошло ДТП с участием фуры и столба. Авария мешает проезду в оба направления.