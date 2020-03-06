Фура снесла столб на севере КАД, создав пробку в обе стороны

Фура снесла столб на севере КАД, создав пробку в обе стороны
Место ДТП. Фото: vk.com/spb_today

Днем в пятницу, 6 марта, на петербургской кольцевой автодороге произошло ДТП с участием фуры и столба. Авария мешает проезду в оба направления, сообщают очевидцы.

Все произошло на внутреннем кольце КАД, на участке между съездом на Выборгское шоссе и съездом на проспект Энгельса. Там большегруз влетел в световую опору, в результате чего она упала на проезжую часть. Судя по видео, опубликованному очевидцами в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в соцсети «ВКонтакте», на месте работают экстренные службы.

«На кольцевой фура уронила столб. От Выборгского шоссе, в сторону Энгельса. Пробка в обе стороны», — написал автор поста.

Согласно данным с сервиса «Яндекс.Пробки», на внешнем кольце в районе аварии пробка растянулась от самого съезда с проспекта Энгельса. Внутреннее кольцо также подсвечено красным цветом.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ломоносовском районе сбили водителя, когда он менял колесо.

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Фура снесла столб на севере КАД, создав пробку в обе стороны
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