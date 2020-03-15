Минздрав Франции рассказал, какие препараты опасны при коронавирусе

В случает сомнений нужно посоветоваться с лечащим врачом. Фото: Pixabay

В случает сомнений нужно посоветоваться с лечащим врачом. Фото: Pixabay

Министр здравоохранения Франции Оливье Веран заявил, что приём противовоспалительных препаратов типа кортизона или ибупрофена может ухудшить состояние заболевшего коронавирусом.

«Covid-19. Приём противовоспалительных препаратов — кортизона, ибупрофена и других — может стать фактором ухудшения инфекции. Если у вас жар — принимайте парацетамол», — написал министр в Twitter.

В случает сомнений он попросил посоветоваться с лечащим врачом.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

В четверг, 5 марта, в Петербурге зафиксировали первый случай заражения коронавирусной инфекцией. Заболевшим оказался студент СЗГМУ им. Мечникова, гражданин Италии. Контактировавших с ним людей поместили под медицинское наблюдение в медучреждение или на дому. Врачи взяли анализы еще у пятерых учащихся медицинского университета. Сейчас число зараженных в Петербурге достигло шести человек.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что американская компания Appleс обирается ограничить поставки своих смартфонов iPhone из-за вспышки коронавирусной инфекции в Китае, где производятся гаджеты.