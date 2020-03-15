Кинологи назвали самые популярные породы собак у россиян

Представитель образовательного центра Российской кинологической федерации Евгений Цигельницкий рассказал, каких собак россияне заводят чаще всего.

По его словам самой популярной породой собак является шпиц, на втором месте находится чихуа-хуа, сообщает М24». Тройку лидеров занимают йоркширские терьеры.

Кинолог также отметил, что на популярность породы влияет обстановка в стране. Например, в девяностых люди заводили больших собак в целях безопасности. Сейчас предпочтение отдается маленьким, потому что с ними удобно перемещаться по городу.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что россиянин «пожертвовал» собственными родителями из-за собаки. Причиной трагедии стал конфликт, возникший между родственниками. Родные часто открывали окна, из-за чего питомец мог заболеть.