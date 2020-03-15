Петербурженка получила травмы под колесами трамвая на Луначарского

Петербурженка получила травмы под колесами трамвая на Луначарского
Место ДТП. Фото: vk.com/spb_today

В Выборгском районе Северной столицы трамвай №55 наехал на местную жительницу. Предполагается, что пострадавшая была пьяна.

Согласно информации отдела пропаганды ГИБДД России по Петербургу, все произошло возле дома №41 по проспекту Луначарского. Трамвай сбил женщину примерно в полдень в воскресенье, 15 марта.

Известно, что сотрудники скорой помощи доставили пострадавшую в медучреждение. В результате дорожного инцидента она получила тяжелые травмы, отметили в ведомстве.

Сейчас сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по факту аварии. У женщины были замечены признаки состояния алкогольного опьянения.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что неработающие светофоры спровоцировали трамвайную пробку у метро «Пионерская».

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