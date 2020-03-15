Автобус с туристами полностью сгорел на юге КАД

Автобус с туристами полностью сгорел на юге КАД
Место происшествия. Фото: vk.com/spb_today

В Ломоносовском районе Ленинградской области на кольцевой автодороге произошел автомобильный пожар — сгорел туристический автобус.

Первыми о происшествии сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в соцсети «ВКонтакте». Они рассказали, что у съезда из поселка Новоселье на внешнюю сторону КАД загорелся автобус. На опубликованных в паблике снимках видно, как дорогу заволокло черным дымом.

Фото: vk.com/spb_today

Позже в ГУ МС по городу и области сообщили, что произошло самовозгорание туристического автобуса. Известно, что в нем находились 43 пассажира и водитель.

В ведомстве добавили, что в результате пожара никто не пострадал, все успели эвакуироваться из транспортного средства.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что у Гостиного двора загорелась иномарка. Невский перекрыт.

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