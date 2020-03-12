У Гостиного двора загорелась иномарка. Невский перекрыт

У Гостиного двора загорелась иномарка. Невский перекрыт
Невский проспект. Фото: vk.com/spb_today

В Центральном районе Северной столицы вспыхнула иномарка. Об этом сообщили очевидцы.

Обо всем стало известно сегодня, 12 марта, около 16 часов. На опубликованных фото в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте» видно, что автомобиль Renault начал дымиться посреди проезжей части напротив Гостиного двора.

Проезд по Невскому проспекту в сторону площади Восстания перекрыт машинами ДПС.

Судя по кадрам, легковушку с открытым капотом тушили водители. На помощь «погорельцу» приехала поливальная машина.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о ДТП на Богатырском проспекте. Дорогу не смогли поделить четыре машины.

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У Гостиного двора загорелась иномарка. Невский перекрыт