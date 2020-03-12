Поворот на Богатырский проспект не поделили четыре легковушки

В Петербурге при повороте на Богатырский проспект столкнулись сразу несколько машин. Дорогу не смогли поделить четыре легковушки.

Авария случилась сегодня, 12 марта. Очевидцы поделились кадрами с места происшествия в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» соцсети «ВКонтакте».

На фотографиях видно, что на на перекрестке столкнулись две машины, а остальные участники собрались «паровозиком» из-за несоблюдения дистанции.

Подробности дорожного инцидента и информация о возможных пострадавших не приводятся.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге восемь человек погибли под колесами поезда с начала года.