Поворот на Богатырский проспект не поделили четыре легковушки

Поворот на Богатырский проспект не поделили четыре легковушки
Место ДТП. Фото: vk.com/spb_today

В Петербурге при повороте на Богатырский проспект столкнулись сразу несколько машин. Дорогу не смогли поделить четыре легковушки.

Авария случилась сегодня, 12 марта. Очевидцы поделились кадрами с места происшествия в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» соцсети «ВКонтакте».

На фотографиях видно, что на на перекрестке столкнулись две машины, а остальные участники собрались «паровозиком» из-за несоблюдения дистанции.

Подробности дорожного инцидента и информация о возможных пострадавших не приводятся.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге восемь человек погибли под колесами поезда с начала года.

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