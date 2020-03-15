«Для вас, завистниц»: Волочкова оскорбила женщин после вечеринки в ресторане с сухим льдом

&#171;Для вас, завистниц&#187;: Волочкова оскорбила женщин после вечеринки в ресторане с сухим льдом
Анастасия Волочкова. Фото: instagram.com/volochkova_art

Балерина Анастасия Волочкова рассказала, что ходила на свидание в ресторан, где возлюбленный восхитил ее сухим льдом на столе.

Звезда поделилась кадрами с романтического вечера. После этого на 44-летнюю Волочкову обрушилась волна критики со стороны подписчиков.

Об опасности сухого льда заговорили после празднования дня рождения блогерши, на котором скончались три человека. Сама Волочкова вела себя так, будто ничего не слышала о произошедшей трагедии. На своей страничке в Instagram она заявила, что мужчины готовы устраивать праздники в ее честь.

«С цветами, с подношениями, с сухим льдом, с мокрым», — заявила звезда.

Она также добавила, что считает сухой лед опасным только для определенной категории женщин.

«Для вас, завистниц», — добавила Волочкова.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что блогерша Диденко, у которой умер муж и друзья в бане, становится все популярнее.

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