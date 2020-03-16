«Сижу в изоляции»: актриса Ольга Куриленко заразилась коронавирусом

Актриса Ольга Куриленко призналась, что заразилась вирусом COVID-19. Обо всем она рассказала, в своем Instagram-аккаунте.

По словам актрисы, она около недели соблюдает режим самоизоляции. Подписчикам она посоветовала быть осторожными и серьезно относиться к ситуации с новым типом коронавируса.

«Сижу в изоляции дома с диагнозом Коронавирус», — написала актриса.

Ольга Куриленко — украинская и французская актриса и модель. Известной она стала после фильма «Париж, я люблю тебя». А в 2008 году она сыграла роль девушки Джеймса Бонда в ленте «Квант милосердия».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Лолита в откровенном купальнике сделала видеообращение. Певица заявила, что не боится заразиться коронавирусом.