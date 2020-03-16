Россияне готовы снова голосовать за Путина в 2024 году

Около 57% жителей страны допускают переизбрание нынешнего главы государства.

Опросить россиян решила исследовательская компания «Инсомар» с помощью телефонного опроса 12 марта. Опрошено было 2000 человек. Большинство положительно отреагировало на новый срок президента РФ Владимира Путина. Не проголосуют же за него 33%, а 10% участников опроса не смогли определиться с выбором. Об этом сообщает РБК.

Поинтересовались у россиян и о том, знают ли они, с какими поправками выступила депутат Госдумы Валентина Терешкова. Напомним, известная женщина-космонавт предложила либо отменить ограничения по количеству сроков правления, либо обнулить сроки нынешнего президента. Большинство из опрошенных оказались в курсе данных инициатив. В основном, свои знания о нынешней политической ситуации хорошо продемонстрировали взрослые жители страны (от 60 лет и старше). Также, было выяснено, что более ознакомлены с поправками жители крупных городов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что депутат «Единой России» Валентина Терешкова предложила внести поправку об обнулении президентских сроков.