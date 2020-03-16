Коронавирус не повлиял на внутренний туризм в России

Распространение эпидемии коронавируса не повлияло на рост бронирований туристами отдыха на российских курортах в 2020-м году.

Аналитики Tvil.ru сообщили, что в десятке популярных городов для отдыха в этом году упали бронирования лишь в Алупке (-11,98%) и Геленджике (-7,47%). По остальным городам заявки туристов заметно растут: Севастополь (58,50%), Судак (36,18%), Евпатория (35,02%), Ялта (31,05%), Алушта (24,94%), Феодосия (17,70%), Сочи (15,10%) и Анапа (10,73%).

По сравнению с прошлым годом, увеличивается средняя продолжительность отдыха: в Петербурге — на 18,78%, чуть меньше — в Феодосии (на 4,91%), Симферополе (на 4,11%) и Алупке (на 4,12%).

Ранее государственных служащих Петербурга, в том числе, вице-губернаторов, глав комитетов и администраций, попросили отказаться от поездок за границу в связи с напряженной эпидемиологической ситуацией по всему миру. Правительство России также призвало воздержаться россиян от поездок за границу из-за ситуации с коронавирусом.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в рамках предотвращения распространения коронавируса посольство Италии порекомендовало своим гражданам не ездить в Россию. В дипломатической миссии отмечают, что под пристальное наблюдение российских медиков могут попасть туристы даже с самыми незначительными симптомами простуды или с минимальным повышением температуры