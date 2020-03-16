ДТП в Колпино: машина вылетела в кювет

ДТП в Колпино: машина вылетела в кювет
Несмотря на тяжелые повреждения, жизни мужчин ничего не угрожает. Фото: flickr.com

Автомобиль двигался в сторону кладбища.

В ночь на 16 марта, водитель и его пассажир ехали в машине марки Mersedes в 1,5 километре по улице Понтонная. В результате потери управления транспортным средством, мужчина-водитель, съехал в кювет левой стороны дороги. Мужчины с тяжелыми травмами были направлены в больницу. Водитель пострадал сильнее, чем пассажир. Об этом сообщает отдел пропаганды безопасного дорожного движения УГИБДД по Петербургу и Ленобласти,

Известно, что управлял машиной мужчина 1986 года рождения. Пассажиром же оказался мужчина 1993 года рождения.

На данный момент рассматривается вариант того, что водитель сел за руль в нетрезвом состоянии. По факту аварии проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что правоохранители проверяют ДТП с полицейской машиной на Ленинском.

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