Подростки подожгли «ВАЗ» на Аннинском шоссе

В Красносельском районе Петербурга загорелся автомобиль «ВАЗ». Машину подожгли двое неизвестных подростков.

Пожар произошел 15 марта у дома 1/2 по Аннинскому шоссе. Инструктор-водитель обратился в полицию с заявлением о том, что неизвестные подожгли его автомобиль.

«В результате выезда сотрудниками полиции установлено, что двое неизвестных подростков подожгли автомобиль заявителя «ВАЗ», — сообщили в пресс-службе Главного управления МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

Причины и обстоятельства произошедшего не установлены. Полиция проводит проверку и принимает меры к розыску и задержанию поджигателей.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Невском районе Петербурга подожгли два каршеринговых автомобиля Volkswagen Polo. Машины полностью выгорели.