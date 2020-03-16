Дорожники Ленобласти борются с зимней погодой

Дорожники Ленобласти борются с зимней погодой
Зима все-таки решила взять свое. Фото: ГКУ "Ленавтодор"

Хоть весна и пришла, погода решила удивить местных жителей зимними температурами и осадками.

Только за прошедшие выходные дни две тысячи километров дорог очистили от льда и снега.

Каждый день в работах по устранению последствий от изменчивости погоды, участвуют 170 рабочих. Спецтехника задействована в количестве 200 единиц. На данный момент, была использована 41 тонна соли. На дорогах с активным движением, проводится обработка солевым раствором, который не дает образовываться наледи. Об этом сообщает ГКУ «Ленавтодор».

В связи с прогнозом, в котором говорится, что температура в ближайшие дни будет скакать от минусовых до плюсовых значений, сотрудники дорожных служб готовятся к активным осадкам в виде дождя и снега. Скорость ветра может составлять в эти дни 12 метров в секунду.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что дорожные службы Ленобласти готовятся к весеннему мокрому снегу.

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