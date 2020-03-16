На КАД в районе съезда на Культуру легковушка улетела в кювет, пострадали две женщины

На КАД в районе съезда на Культуру легковушка улетела в кювет, пострадали две женщины
Правоохранители разбираются в обстоятельствах ДТП. Фото: https://vk.com/spb_today

На Кольцевой автодороге, неподалеку от съезда на проспект Культуры, произошло тройное ДТП. По словам очевидцев, «Форд Фокус» врезался в легковушку, которую отбросило в кювет.

Свидетели дорожно-транспортного происшествия, случившегося ночью 16 марта, отмечают, что водитель «Форда» играл в «шашки» на скоростной трассе, создавая небезопасную ситуацию на дороге. В результате иномарка столкнулась с двумя другими автомобилями, один из которых вынесло в кювет.

В салоне пострадавшей машины находились две женщины: автомобилистка и её мать. Обе отделались легкими травмами, а вот автомобили пострадали сильнее. Судя по фотографиям, опубликованным в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» во «Вконтакте», участок трассы рядом с местом ДТП усеян осколками стекол и водоналивных барьеров, а также запчастями машин.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Колпино машину вынесло в кювет.

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