В WhatsApp появилась функция автоматического удаления сообщений

В WhatsApp появилась функция автоматического удаления сообщений
Можно настроить удаление сообщений в промежутке от часа до года. Фото: pixabay.com

В последнем обновлении популярного мессенджера WhatsApp появилась функция автоматического удаления сообщений.

Теперь у пользователей появилась возможность устанавливать срок хранения сообщения в любом чате. Раньше подобная опция была доступна лишь для участников групповых чатов. Обновлением можно воспользоваться, установив бета-версию приложения WhatsApp 2.20.83 и 2.20.84.

Доступны разные сроки хранения переписки: можно выбрать промежутки от 1 часа до года. Сразу после настройки автоматического удаления рядом с чатом появляется иконка, напоминающая о «таймере». Отметим, что в любой момент эту функцию можно отменить.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, WhatsApp перестал быть самым популярным приложением в мире. Мессенджер уступил пальму первенства онлайн-сервису для создания музыкальных видео TikTok.

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