Российские ученые и писатели подписали обращение против поправок к Конституции

Российские юристы, ученые, журналисты и писатели написали выступили с открытым обращением к депутатам, политикам, общественным деятелям и судьям Конституционного суда. Тест опубликован на сайте «Эха Москвы».

Под обращением подписалось 357 человек, среди которых физик и лауреат премии Макса Планка Михаил Данилов, Татьяна Лазарева, журналист Леонид Парфенов, писатель Лев Рубинштейн и другие.

«Над нашей страной нависла угроза глубокого конституционного кризиса», — говорится в тексте обращения. По словам авторов обращения, такое развитие событий «подрывает возможность эволюционного развития нашей страны» на принципах народовластия и свободы.

В частности они отмечают, что согласно определению Конституционного суда от 5 ноября 1998 года манипуляции с подсчетом президентских сроков недопустимы.

Госдума 10 марта приняла во втором чтении законопроект об изменении Конституции РФ, в том числе с учетом поправки Валентины Терешковой, позволяющей действующему президенту участвовать в новых президентских выборах, 11 марта законопроект был принят депутатами в окончательном третьем чтении и утвержден Советом Федерации. Для того, чтобы документ был одобрен, поддержать его должны две трети региональных заксобраний Российской Федерации. Окончательное решение будет принято по результатам общероссийского голосования. Общероссийское голосование по Конституции пройдет 22 апреля. Это день объявлен выходным.

Напомним, президент России Владимир Путин, выступая с посланием к Федеральному собранию 15 января, заявил, что в нынешнюю Конституцию необходимо внести ряд значительных изменений.

Ранее gazeta.spb.ru писала о полной отставке правительства России. Об этом объявил Дмитрий Медведев после слов Путина о необходимости внесения фундаментальных поправок к действующую Конституцию РФ.