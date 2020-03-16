Круизные суда в Петербурге продолжат перевозить пассажиров

Паромы и круизные лайнеры не планируют отменять или изменять свои маршруты. Фото: pixabay.com

Паромы и круизные лайнеры не планируют отменять или изменять свои маршруты. Фото: pixabay.com

Паромные и круизные суда в Северной столице продолжат работу в штатном режиме, несмотря на пандемию коронавируса во всем мире.

Правительство Петербурга провело заседание, посвященное этой теме, в ходе которого власти пришли к выводу, что ограничивать перевозки не будут. Однако юридическим лицам, осуществляющим пассажирские перевозки по воде, порекомендовали проводить тщательную дезинфекцию судов. Об этом пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на источники в Смольном.

Отметим, что сезон круизов в городе на Неве откроется в конце недели, 21 марта. Представители компании Moby SPL, чьи паромы регулярно курсируют между Петербургом и Эстонией, Финляндией и Швецией заявляют, что не планируют вносить изменения в расписание паромов и их направления.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что депутат Сергей Боярский возмутился намерением петербургского заведения провести встречу с французским художником в разгар пандемии коронавируса.