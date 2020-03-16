В СИЗО и колониях Петербурга усилили санитарные меры из-за коронавируса

В учреждениях УФСИН России по Санкт-Петербургу и Ленобласти на фоне пандемии коронавируса усилили меры по санитарному сопровождению. Они аналогичным тем, что принимают при гриппе и ОРВИ, но носят более интенсивный характер.

«Особое внимание уделяется санитарной обработке помещений», — приводит «Мойка78» слова представителя УФСИН.

На данный момент санитарно-эпидемиологическая обстановка в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы находится находится под постоянным контролем руководства. Заболевших коронавирусом или имеющих его признаки в колониях и СИЗО Петербургу и Ленобласти нет.

Учреждения соблюдают меры профилактики, разработанные Роспотребнадзором. С сотрудниками и спецконтингентом проведена профилактическая работа.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге выписывают первого заболевшего коронавирусом пациента.