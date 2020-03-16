В Петербурге каршеринг устроил массовое ДТП на Васильевском

В Петербурге каршеринг устроил массовое ДТП на Васильевском
Некоторые пользователи Сети считают необоснованным предвзятое отношение к каршеринговым авто. Фото: https://vk.com/spb_today

«Паровозик» из четырех машин собрал каршеринговый автомобиль на 17-й линии Васильевского острова. Из-за арендованного «Рено Дастер» пострадали три легковушки.

О дорожно-транспортном происшествии, случившемся в понедельник, 16 марта, рассказали очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в соцсети «Вконтакте». По словам свидетелей события, автомобили стояли на перекрестке в ожидании зеленого сигнала светофора.

Вероятно, водитель каршеринга не соблюдал дистанцию или нарушил скоростной режим и не успел вовремя затормозить, протаранив сразу три машины перед собой. Точные обстоятельства аварии устанавливают уже прибывшие на место происшествия сотрудники ДПС.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Шоссейной улице столкнулись большегруз и легковушка Opеl. По предварительной информации, обошлось без пострадавших.

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