В Петербурге каршеринг устроил массовое ДТП на Васильевском

«Паровозик» из четырех машин собрал каршеринговый автомобиль на 17-й линии Васильевского острова. Из-за арендованного «Рено Дастер» пострадали три легковушки.

О дорожно-транспортном происшествии, случившемся в понедельник, 16 марта, рассказали очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в соцсети «Вконтакте». По словам свидетелей события, автомобили стояли на перекрестке в ожидании зеленого сигнала светофора.

Вероятно, водитель каршеринга не соблюдал дистанцию или нарушил скоростной режим и не успел вовремя затормозить, протаранив сразу три машины перед собой. Точные обстоятельства аварии устанавливают уже прибывшие на место происшествия сотрудники ДПС.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Шоссейной улице столкнулись большегруз и легковушка Opеl. По предварительной информации, обошлось без пострадавших.