В Ленобласти из-за коронавируса отменили фестивали «Минские мосты» и «Крендельфест»

В Ленинградской области из-за пандемии коронавируса отменили ряд мероприятий. Ограничения, в частности, затронули фестивали «Минские Мосты» в Кировском районе и «Крендельфест» в Выборге.

Как пояснили в пресс-службе губернатора и правительства Ленобласти, отмена фестивалей связана с ограничением на проведение массовых мероприятий с количеством участников более 300 человек. Соответствующее постановление ранее подписал губернатор Александр Дрозденко. Меры приняты для безопасности жителей области и профилактики распространения коронавируса нового типа.

Под запрет также попали фестиваль «ГТО в моей семье» в Гатчине, конкурс вокала «Гатчинская радуга», соревнования ватерполистов » Золотой мяч» и собрание, посвященное профессиональному празднику работников ЖКХ.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербургские компании начали переходить на удаленную работу на фоне пандемии коронавируса.