В Петербурге водитель, сбивший мотоцикл с молодыми людьми, ответит перед судом

В Северной столице прокуратура Выборгского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 55-летнего мужчины. Он обвиняется в совершении дорожно-транспортно происшествия с тяжкими последствиями.

Все произошло в мое прошлого года на Большом Сампсониевском проспекте. По данным следствия, молодой человек со своей девушкой ехали на мотоцикле, в это же время во встречном направлении двигался легковой автомобиль Audi.

Как сообщили в прокуратуре города, водитель легковушки, решив, что успеет повернуть перед мотоциклом, начал маневр, но завершить его не успел. В результате аварии, водителю и пассажиру мотоцикла были причинены многочисленные переломы. Пострадавших госпитализировали в тяжелом состоянии.

Уголовное дело направлено в Выборгский районный суд.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что водитель «Яндекс.Такси» устроил ДТП и собрал огромную пробку в Петербурге.