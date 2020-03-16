Водитель «Яндекс.Такси» спровоцировал ДТП и собрал огромную пробку на Песочной набережной

В Петербурге на пересечении улицы Грота с Песочной набережной произошло ДТП с участием автомобиля сервиса «Ядекс.Такси». В аварии никто не пострадал, но вот пробки образовались серьезные.

Все случилось сегодня, 16 марта. Кадрами с места происшествия очевидцы поделились в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб» в социальной сети «ВКонтакте».

По словам очевидцев, водитель за рулем такси забыл предоставить преимущество встречному автомобилю, когда выезжал на набережную. В результате произошло столкновение.

Согласно данным сервиса «Яндекс.Карты» в районе происшествия образовались серьезные пробки, так как большая часть дороги перекрыта.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге из торгового павильона изъяли более тысячи литров алкоголя.