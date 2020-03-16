В ДТП со «скорой» на перекрестке Белградской и Турку обошлось без пострадавших

Стали известны подробности дорожно-транспортного происшествия с участием кареты скорой помощи.

Дорожный инцидент случился в понедельник, 16 марта, на пересечении улиц Белградской и Турку. Спецмашину на не пропустил извозчик «Яндекс.Такси».

Как сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по городу и Ленобласти, в результате столкновения «скорой» и автомобиля службы «Яндекс. Такси» обошлось без пострадавших.

По словам очевидцев в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте», спецмашину не пропустил водитель такси.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что водитель «Яндекс.Такси» устроил ДТП на Песочной набережной. На участке собралась крупная пробка.