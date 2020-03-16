Росгвардейцы задержали хулигана, громившего Audi Q7 на Марата

Ночью 15 марта сотрудники вневедомственной охраны в Центральном районе Санкт-Петербурга задержали хулигана, повредившего дорогую иномарку.

Как сообщили в пресс-службе управления вневедомственной охраны по Петербургу, в 2:50 15 марта на улице Марата мужчина, находящийся в состоянии алкогольного опьянения, громил припаркованный рядом дорогостоящий автомобиль Audi Q7.

Патрулировавшие территорию росгвардейцы прибыли по вызову очевидцев, которые пожаловались в правоохранительные органы. Выяснилось, что пьяный хулиган нанес значительный ущерб автомобилю, испинав две двери. Злоумышленника передали в отделение полиции.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Комендантском проспекте оперативники задержали гражданина Таджикистана, подозревающегося в пособничестве террористам. Он финансово помог брату, находящему в федеральном розыске.