Пользователи отыскали тайный оскорбительный смысл в песне Little Big

Они посоветовали загибать пальцы на припеве и тогда он становится ясен.

Об этом стало известно сегодня, 16 марта. Песню петербургской рейв-группы Little Big представили на Первом канале в ночь с 12 на 13 марта. За несколько дней она успела наделать шума – россияне и поклонники со всего мира участвуют в челледже, делают каверы и обсуждают трек в социальных сетях. Клип уже посмотрели 26 миллионов раз – это даже больше, просмотров под видео финала конкурса в 2019 году.

Слушатели заметили, что в припеве музыканты считают на испанском, пропускаю цифру четыре. До сих пор коллектив никак не комментирует это, а вот поклонники нашли тайный оскорбительный смысл. Если загибать пальцы, пропуская средний, то получится неприличный жест.

Тем не менее, многие убеждены, что группа не вкладывала такого смысла в свой текст.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Германии оценили шансы группы Little Big на победу в «Евровидении».