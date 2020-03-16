Общежитие Мечникова откроется после карантина 17 марта

Студент на карантине в общежитии СЗГМУ им. Мечникова. Фото: Мойка78/Валентин Егоршин

Студент на карантине в общежитии СЗГМУ им. Мечникова. Фото: Мойка78/Валентин Егоршин

Сейчас в здании находятся почти 800 человек.

Об этом стало известно сегодня, 16 марта. Обо всем рассказали в университете им. И.И.Мечникова. Общежитие вуза наконец откроют после карантина – во вторник будет организован централизованный выход проживающих там студентов.

Напоминаем, что все началось после возращения студента из Италии, у которого диагностировали коронавирус. Студентам запретили покидать общежитие на протяжении двух недель. Из-за этого восьмого марта у здания прошла акция «Петербург своих не бросает», чтобы поздравить девушек и женщин, находящихся в заточении.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что сидящим на карантине студентам Мечникова привезли полтонны пиццы. Доставку организовала компания Dostаевский. Представители компании рассказали, что запертые студенты больше всего в эти карантинные дни мечтают о пицце.