«Аэрофлот» перестанет летать в ряд стран из-за коронавируса

Авиакомпания расширила список приостановленных рейсов в основном до конца апреля.

Об этом стало известно сегодня, 16 марта. Обо всем сообщается на сайте «Аэрофлот». В тексте сказано, что самолеты российской авиакомпании перестанут летать в Белград, Тиват, Ларнаку, Алма-Ату, Костанай, Кааганду, Нур-Султан и Актау. Пока что ограничения ввели с конца марта до 23 апреля.

До этого в список попали Прага, Франкфурт, Салоники, Барселона, Цюрих, Копенгаген, Осло, Вильнюс, Ташкент и в другие города Европы и Средней Азии. Все реже борты из России летают в Южную Корею, Вьетнам и Италию. Ожидается, что власти и вовсе закроют границы, так что никто и никуда улететь не сможет – но это пока вопрос не решенный.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Беглов уверяет, что ситуация с коронавирусом под контролем. Губернатор просит петербуржцев соблюдать элементарные меры предосторожности – мыть руки, проветривать помещения и поменьше бывать в людных местах.