Джиган после скандала с рехабом пошел гулять с новорожденным сыном

Рэпер покинул реабилитационную клинику и вернулся в семью.

Об этом стало известно сегодня, 17 марта. Обо всем блогер и рэпер рассказали в социальных сетях. Джиган пробыл в рехабе около недели и наконец вернулся к семье. Оксана Самойлова, несмотря на серьезные ссоры, отпустила супруга гулять с новорожденным сыном. Артист очень трогательно отнесся к малышу, он катал его по Майами и рассказывал о происходящем вокруг.

Не все поклонники отнеслись положительно к увиденному. Они считают, что Джигану еще рано контактировать с детьми, ведь он совсем недавно пришел в себя. Некоторые даже хотели бы развода звездной пары, но Самойлова подчеркивала, что не собирается бросать рэпера в беде.

«Я должна помочь папе своих детей выбраться из беды. Что будет дальше, я не знаю»,

— написала модель в блоге.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Джиган намекнул, что страдает от биполярного расстройства.