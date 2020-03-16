Дочка Анджелины Джоли перестала одеваться как мальчик

11-летняя девочка вышла в свет в женственной одежде, хотя раньше она предпочитала другой стиль.

Об этом стало известно 16 марта. Актриса Анджелина Джоли и ее 11-летняя дочь Вивьен попали на снимки папарацци, которые поджидали их у выхода из продуктового магазина. На фотографиях видно, что ребенок одет в джинсы и легкую куртку, подчеркивающую талию. Актриса же выбрала для выхода на улицу белое платье и бежевый тренч. Обе выглядят женственно, а ведь еще недавно Вивьен любила более мальчишеский стиль, и фанаты звезды думали, что она хочет поменять пол – также, как и ее сестра Шайло.

«Слава Богу! Дай Бог, чтобы вся эта дурь о смене пола вылетела из голов девчонок»,

— пишет один из пользователей.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Анджелина Джоли прокомментировала операции дочерей. За последние два месяца дочери артистки несколько дней раз оказывались в больнице.