Анджелина Джоли прокомментировала операции дочерей

Анджелина Джоли прокомментировала операции дочерей
Джоли написала эссе. Фото: https://www.instagram.com/angelinajolieofficial/

За последние два месяца дочери артистки несколько дней раз оказывались в больнице.

Об этом стало известно 10 марта. Обо всем сообщает CNN. Актриса Анджелина Джоли написала эссе, приуроченное к Международному женскому дню. Она написала, что две ее дочери за последних два месяца оказывались на операционном столе. Сначала старшая дочь, а затем младшая – у нее выявили проблемы с бедром.

Джоли поразило то, как девочки заботились друг о друге. Также их поддерживали другие дети и члены семьи.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Джоли подозревают в романе с экс-девушкой Мэнсона. Актриса рассталась с Брэдом Питтом и ее якобы стали привлекать женщины.

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