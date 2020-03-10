Анджелина Джоли прокомментировала операции дочерей

За последние два месяца дочери артистки несколько дней раз оказывались в больнице.

Об этом стало известно 10 марта. Обо всем сообщает CNN. Актриса Анджелина Джоли написала эссе, приуроченное к Международному женскому дню. Она написала, что две ее дочери за последних два месяца оказывались на операционном столе. Сначала старшая дочь, а затем младшая – у нее выявили проблемы с бедром.

Джоли поразило то, как девочки заботились друг о друге. Также их поддерживали другие дети и члены семьи.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Джоли подозревают в романе с экс-девушкой Мэнсона. Актриса рассталась с Брэдом Питтом и ее якобы стали привлекать женщины.