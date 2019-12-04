Джоли подозревают в романе с экс-девушкой Мэнсона

Актриса рассталась с Брэдом Питтом и ее якобы стали привлекать женщины.

Об этом стало известно 4 декабря. Обо всем сообщает таблоид Woman’s Day со ссылкой на анонимный источник. Анжелину Джоли уличили в тайном романе с актрисой сериала «Мир Дикого Запада» Эван Рейчел Вуд. Отмечается, что девушка говорила, что ей несколько раз нравились женщины, Джоли также уверяла, что она бисексуальна. Анонимы уверяют, что артистки любят экспериментировать и нашли в друг друге родственные души.

Напоминаем, что Джоли не раз приписывали романы то с одним, то с другим человеком. Ее парнями уже «были» Джарерд Лето, Том Хиддлстон и Киану Ривз. Ни одна из догадок не подтвердилась.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что 13-летняя дочь Джоли, чувствующая себя мальчиком, официально стала Джоном. Ходят слухи, что подросток уже принимает гормональные таблетки, чтобы позже сменить пол.