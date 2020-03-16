Певцу Шуре снова угрожал рак

Артист рассказал о перенесенной срочной операции. Теперь ему не о чем переживать.

Об этом стало известно 16 марта. Обо всем артист написал в своем Instagram-аккаунте Шуры. Он рассказал, что прошел обследование и у него обнаружили грыжу, из-за которой может развиться рак. Артисту понадобилась срочная операция, и он ее сделал. Теперь Шура чувствует себя хорошо – он публично поблагодарил врачей, которые оперативно обратили внимание на возникновение раковой опухоли.

Он отметил, что иногда страдал от изжоги, но предпочитал пить таблетки и забывать про боль. Оказывается, зря. Шура советует поклонникам беречь себя и не закрывать глаза на проблемы.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что певец Шура испугал подписчиков резким набором веса. Некоторые боятся, что у артиста проблемы со здоровье, а другие, напротив, рады его полноте.