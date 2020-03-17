В России число заразившихся Covid-2019 выросло до 93

В России случаи заболевания новым типом коронавируса выросли до 93. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова в ходе заседания координационного совета при правительстве по борьбе с распространением вируса.

Из всех зарегистрированных случаев 86 являются завозными, а остальные — контактные. По словам Голиковой, четверо уже излечились, а еще 79 находятся в больнице: у большинства заболевание проходит либо в легкой форме, либо бессимптомно. Состояние двоих оценивается как средней степени тяжести из-за одышки.

Министерство труда обязали пересмотреть порядок оплаты больничных листов, чтобы граждане, которые пропустили работу из-за карантина, не теряли доход: деньги будут выплачивать еще до закрытия больничного листа, авансом.

Кроме того, в скором времени в стране появится система онлайн-оповещения граждан. Будет работать единая горячая линия. Также будет создан интернет-портал стопкоронавирус.рф.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге выявлено еще три случая заражения коронавирусом.